ВСУ оставили поселок Миропольское в Сумской области

Поселок Миропольское в Сумской области оставлен подразделениями Вооруженных сил Украины. Об отступлении сообщила пресс-служба 14-го армейского корпуса ВСУ в своем телеграм-канале.

Украинское командование прокомментировало обстановку в районе Миропольского Краснопольской общины. Утверждают, что подразделения ВСУ переместились на новые подготовленные рубежи вследствие интенсивных боевых действий, а также превосходства ВС России в силах и средствах. Заверяют, что такие меры продиктованы желанием сохранить жизнь личного состава.

Тем временем в Краматорске в ДНР ВСУ оборудуют склады и пункты временной дислокации в подвалах жилых домов. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, в подвалы свозят оружие и боеприпасы, тем самым боевики подвергают опасности жизни мирных граждан, передает РИА Новости.