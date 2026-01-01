Открыт прием заявок на участие в проекте "Больше, чем путешествие в молодежную столицу"

Юноши и девушки со всей России смогут отправиться в полезное путешествие в Смоленск и Елец, чтобы почувствовать себя блогерами и показать эти города глазами молодежи, а еще стать героями документальных фильмов из поездок. Это стало возможным благодаря программе Росмолодежи "Больше, чем путешествие".

Прием заявок проходит до 10 мая 2026 года на официальном сайте проекта. По итогам конкурса 75 человек в июне отправятся знакомиться с городами, получившими статус "Молодежная столица России – 2026" и "Город молодежи".

