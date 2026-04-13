Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива

Блокада Ормузского пролива флотом США началась. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Как заявил Трамп журналистам в Белом доме, боевые действия вокруг Ирана сейчас не ведутся. Сейчас Ормузский пролив блокирован, будут задержаны любые суда, пытающиеся пройти водным путем.

По словам американского лидера, Иран не может вести никакую торговлю. И Вашингтон намерен поддерживать такой статус, пока Тегеран не пойдет на соглашение, исключающее возможность создания им ядерного оружия, передает Reuters.