Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

Ночные заморозки ожидаются на этой неделе в Подмосковье. Температура может снизиться до минус 2 градусов, прогнозирует ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По данным синоптика, в Москве на этой неделе заморозков по ночам не ожидается. А вот в Московской области подморозит уже ближайшей ночью. В ночь на вторник, 14 апреля, в Подмосковье ожидается от 0 до плюс 5 градусов, местами - до минус 2 градусов.

Метеоролог сообщил РИА Новости, что 15 и 16 апреля немного потеплеет - ночная температура вырастет до плюс 3 — плюс 8 градусов. В выходные похолодает, ночью термометры покажут плюс 2 — плюс 7 градусов.