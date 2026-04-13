Стали известны детали предложенной Вашингтоном Тегерану сделки

Тегерану предложили объявить 20-летний мораторий на обогащение урана. Предложение поступило от американской делегации на переговорах в Исламабаде.

Как сообщил портал Axios со ссылкой на источники, иранская сторона ответила США встречной инициативой: заморозить обогащение урана на срок менее 10 лет. Источники в Белом доме заверяют, что стороны продолжают взаимодействовать в попытке достичь соглашения.

Несколько раундов переговоров Ирана и США состоялись в Исламабаде 11 апреля. По их итогам обе стороны заявили, что им не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта. Из-за противоречий перспективы диалога между Тегераном и Вашингтоном неясны.