Референдум о выходе Словении из НАТО намерен организовать новый председатель нижней палаты парламента Словении, лидер партии евроскептиков "Правда" Зоран Стеванович. Спикер подчеркивает, что это решение продиктовано не пророссийскими, а прословенскими взглядами.

Стеванович подчеркивает, что Словения должна проводить самостоятельную, суверенную политику. Страна намерена сотрудничать со всеми странами, прежде всего с великими державами. Однако такое сотрудничество ни в коем случае не должно означать подчинение.

Спикер словенского парламента отметил, что Любляна намерена поддерживать хорошие отношения со всеми. При этом Словения будет категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты: стране от этого никогда не бывает пользы, передает ТАСС.