Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи 13 апреля. Они обсудили детали ирано-американских переговоров, говорится в сообщении МИД РФ.

"Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Исламской Республики Иран и её соседей", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.

Там отметили, что Лавров подчеркнул важность недопущения рецидива вооружённой конфронтации. Он также вновь подтвердил готовность России оказывать содействие урегулированию кризиса, который "не имеет военного решения".

Лавров выразил "искренние соболезнования в связи с жестоким убийством" бывшего главы внешнеполитического ведомства Ирана, руководителя Стратегического совета по внешней политике ИРИ Камаля Харрази.