США достигли своих целей в Иране, заявил Вэнс

США достигли своих целей в Иране и могут начинать сворачивать военную операцию, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Я бы предпочел завершить это успешными переговорами", — добавил Вэнс в интервью Fox News.

Он отметил, что Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран передал ему весь свой обогащенный уран. Вэнс добавил, что если Иран не откроет Ормузский пролив, это изменит ход переговоров с США.

При этом на прошедших переговорах между Вашингтоном и Тегераном удалось добиться "значительного прогресса", утверждает он.

Несколько раундов переговоров Ирана и США состоялись в Исламабаде 11 апреля. По их итогам обе стороны заявили, что им не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта.