Сергей Лавров прибыл в Китай. Официальный визит нашего министра иностранных дел в КНР продлится два дня. Программа включает переговоры с главой МИДа Китая Ван И.

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, перспективы контактов на различных уровнях, а также взаимодействие Москвы и Пекина на международной арене - с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС и других механизмах.

Предусмотрен также диалог по ряду горячих тем - министры обсудят украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке.