Корабли ТОФ отработали морской бой с условным противником

Корабли Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода отработали морской бой с условным противником. Учения прошли в Южно-Китайском море.

По сценарию манёвров, корветы "Совершенный" и "Резкий" были атакованы безэкипажными катерами и беспилотниками. Моряки ответили огнём из крупнокалиберных пулемётов и зенитной артиллерии. Все цели были успешно уничтожены.

На втором этапе учений в воздух подняли палубные вертолёты Ка-27. Они обнаружили в морских глубинах условную вражескую субмарину, которую незамедлительно ликвидировали противолодочным оружием.