Украина показала неспособность отвечать взаимностью на добрые дела России.

К такому выводу пришли в МИД России по итогам пасхального перемирия. Киев не воспринимает никаких гуманных шагов и не умеет адекватно на них реагировать, заявил РИА Новости посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Не способна отвечать взаимностью на добрые дела или на шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья гражданского населения", - констатировал дипломат.

Пасхальное перемирие между Россией и Украиной действовало с 16:00 11 апреля до окончания 12 апреля. Киев согласился соблюдать режим прекращения огня, но наши военные зафиксировали 1 971 случай нарушения режима прекращения огня со стороны противника.