Пенсию начали назначать по новым правилам: кого это затронет

В России вступили в силу измененные правила подсчета страхового стажа для назначения пенсий.

Нововведения затронули родителей близнецов, многодетные семьи и граждан с сельским стажем, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

Теперь период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет включается в стаж без ограничений по общей длительности. Это позволит увеличить размер пенсии родителей, которые имеют больше пяти детей. общая продолжительность такого "декретного" стажа не могла превышать 6 лет – то есть в семье четверо детей.

Для родителей близнецов теперь будут суммировать время отпуска по уходу за каждым ребенком. Ограничений по продолжительности стажа нет.

Также правительство уточнило механизм расчета стажа для тех, кто работал в отраслях, связанных с сельским хозяйством. Чтобы получить доплату к пенсии в размере 25% от фиксированной выплаты, необходимо отработать 30 лет. При переезде в город надбавка сохраняется. Кроме того, в стаж также включается неограниченное время ухода за детьми до 1,5 лет.

Ранее россиян предупредили о досрочной выдаче майских пенсий в связи с приближающимися праздниками.