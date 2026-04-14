Вот как Лерчек назвала четвертого ребенка и причем тут ее бывший муж Артем Чекалин

В феврале Валерия Чекалина (настоящее имя Лерчек) родила четвертого ребенка. Отцом мальчика стал танцор Луис Сквиччиарини. Однако сейчас появилась информация, что малыша хотели зарегистрировать на бывшего мужа блогера Артема Чекалина.

Дело в том, что в момент оформления новорожденного в органах ЗАГС оказалось, что в отделе отсутствует свидетельство о расторжении брака Чекалиных, поэтому в графе "отец" мог появиться бывший муж Лерчек Артем. Однако вскоре недостающий документ был представлен в ЗАГС, уточняет РИА Новости.

Кстати, в близком окружении говорят, что Валерия и Луис назвали ребенка Даниэлем.

Напомним, что радость от появления на свет четвертого ребенка была омрачена, когда стало известно, что у Чекалиной рак желудка четвертой стадии. Оказалось, коварная болезнь успела поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

Пока Чекалина борется со смертельно опасной болезнью, ее экс-супруга Артема приговорили к семи годам тюремного заключения. Он был признан виновным в выводе в ОАЭ более 250 миллионов рублей. Сам Артем Чекалин в ходе разбирательств частично признавал вину. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Также он выплатит штраф в размере 194 миллиона рублей.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>