Молодой муж итальянец увез Марину Федункив из России

Марина Федункив летом 2021 года вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который моложе артистки на 13 лет. Юмористка забеременела от молодого супруга и в 53 года сама родила сына. Счастливые родители назвали мальчика Теодором в честь деда. Федункив говорит, что родив наследника, она исполнила свою самую заветную мечту.

О своей личной жизни актриса предпочитает лишний раз не распространяться, однако на сей раз сделала исключение. Марина дала понять, что уехала из России. Молодой муж увез популярную артистку на свою родину, в Италию.

Об этом стало известно, когда Федункив опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографию, на которой позирует с супругом. "Семейный культурный выход. Потрясающая постановка легендарной оперы "Турандот" в легендарном театре!" - объявила Марина, указав, что вместе с мужем находится в знаменитом театре "Ла Скала" в Милане.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах паре. По мнению фанатов, рядом с молодым супругом Марина Федункив буквально расцвела. "Марусь, ну какая ж ты красивая!!!", "Красавчики", "Смотрю на Марину…, понимаю, что обожаю ещё больше ! хороша, прекрасна …!", "Вы очень красивая пара!!!!", "Шикарная женщина Марина", - высказались восхищенные фанаты.

