Крупные страны ЕС не готовы начать диалог о принятии Украины в евроблок. Об этом сообщило издание "Политико" со ссылкой на источники. Но главные русофобы Старого Света и сам Киев не теряют надежды и ждут перемен. Новому премьер-министру Венгрии предъявили список из 27 пунктов. Шантажируя субсидиями, его просят разблокировать кредит Украине и снять вето на очередной пакет антироссийских санкций.

До того, как победившая на выборах в Венгрии партия Тиса займет места в парламенте, еще месяц. Но украинцы уже потирают руки. Требуют от ЕС немедленно разблокировать 90-миллиардный кредит Киеву, который до этого не пропускал премьер Орбан.

Впрочем, взамен Киев Будапешту ничего не обещает. Даже тему с нефтепроводом "Дружба", заблокированным на зло предыдущему правительству, пока не раскручивают. Готовятся к торгам. И серьезным. Как пишет Файнэншл Таймс, предполагаемому новому премьеру Венгрии Петру Мадьяру уже выкатили около 30 требований. Помимо разблокировки кредита Киеву, снятие вето на очередной пакет антироссийских санкций и не только. За это Брюссель разморозит 35 миллиардов субсидий. Для новоиспеченного премьера это было бы неплохим политическим началом на посту.

ЕС надеется стереть эпоху Виктора Орбана из памяти. Но эксперты не уверены, готов ли будет Петр Мадьяр пуститься во все тяжкие, ведь отказ от дешевой российской энергии ударит по его имиджу куда больней, чем раздор с Брюсселем.

"Самая дешевая энергия - это энергия, которая не используется", - сказала Урсула Фон Дер Ляйен, глава Европейской комиссии.

Присутствующие в зале журналисты, возможно, и посмеялись бы над шуткой главы Еврокомиссии, если бы ситуация не была настолько грустной. И в какой-то степени Урсула Фон Дер Ляйен права – от дешевой российской энергии европейцы действительно самолично отказались.

Европу готовят к локдауну и каменному веку

Теперь в условиях энергокризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке уже не до шуток. Международное энергетическое агентство готовит Европу к локдауну, публикуя 10 пунктов правил, по которым теперь придется жить населению ЕС. Снижать скорость на шоссе как минимум на 10 километров в час, не пользоваться автомобилем по воскресеньям, а лучше вовсе отказаться от поездок и ходить пешком.

Меры временные. Но судя по планам Еврокомиссии, заняться строительством энеркоэкономичных зданий – дело приобретает долгосрочный характер. Другими словами, Европу готовят к модернизированному каменному веку, намекают в Москве.

Только за последние 1,5 месяца отказ от надежных российских источников энергии привел к увеличению расходов ЕС на 26 миллиардов долларов. То есть теперь каждое европейское домохозяйство тратит не менее 130 долларов на коммунальные услуги. Единственное спасение экономики Старого Света западные русофобы видят лишь в милитаризации. Для этого никак нельзя допустить, чтобы украинский конфликт закончился. Поэтому в Европе идет откровенная пропаганда войны с Россией, говорит наш постпред в ООН Василий Небензя.

Присутствовавшая на заседании глава евродипломатии ЕС в этот момент даже не рискнула посмотреть в глаза нашему постпреду. Небензя напомнил, как недавно Кайя Каллас усомнилась в том, что Россия и Китай выиграли во Второй мировой войне. Небензя предложил поставить вопрос о тотальной профнепригодности авторов подобных заявлений.