В Москве прошел круглый стол с участием делегации из Пхеньяна

Укрепление суверенитета путём стратегического партнёрства России и КНДР обсудили в Москве. В Общественной палате состоялся круглый стол с участием делегации из Пхеньяна.

Особое внимание уделили вопросам сохранения памяти о подвиге корейских героев, которые совместно с нашими войсками освобождали курское приграничье от неонацистов.

Также участники встречи рассмотрели ситуацию на мировой арене и обсудили новые вызовы, которые стоят перед Россией и КНДР.

"В такие периоды становится особенно очевидно, что устойчивость государства определяется способностью государства сохранять свою самобытность и политическую субъектность. Именно в этом контексте особое значение приобретают отношения России и КНДР - это партнёрство, в основе которого лежит общее понимание ценностей суверенитета, независимости и права народа самому определять своё будущее", - отметил Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов.