Весеннее половодье охватило более 40 регионов России

Весеннее половодье охватило более сорока регионов России. Мощные паводки накрыли Омскую, Томскую, Новосибирскую области, Красноярский край, а также Алтайский - где ситуация осложняется.

Уровень воды в реках растёт, увеличивается количество подтопленных домов. Сотрудники МЧС оказывают адресную помощь населению, вывозят людей из наиболее опасных зон и круглосуточно мониторят гидрологическую обстановку.

В превентивных целях в Каменском районе разворачивают многометровую водоналивную дамбу. Продолжают ликвидировать последствия непогоды на Северном Кавказе. В Дагестане остаются подтопленными свыше тысячи жилых домов и приусадебных участков.

В нескольких муниципалитетах по-прежнему отсутствует энергоснабжение. Сотни жителей находятся в пунктах временного размещения, им оказывается психологическая помощь.