Собянин: Столичные производители укрепляют технологический суверенитет страны

Московские предприятия вносят большой вклад в обеспечение технологического суверенитета страны. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, передовые разработки охватывают широкий спектр отраслей: от медицины до микроэлектроники и машиностроения.

Ключевой площадкой для создания новых технологических решений стала особая экономическая зона "Технополис Москва", где трудятся свыше 240 компаний. Например, в Зеленограде работает ведущий изготовитель микроэлектроники. В прошлом году организация внесла в реестр отечественной продукции около 70 изделий.

Другое предприятие запустило серийное производство СВЧ- усилителей, используемых в физиотерапии. Раньше такие детали закупали за границей.