Спасти может только срочная операция: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Андрея Бабкина

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

У героя нашего сюжета - 13-летнего Андрея Бабкина - тяжёлое заболевание: грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Это сильнейшая и очень опасная деформация позвоночника. Мальчик уже перестал ходить. И если ничего не предпринимать, будут сдавливаться и дальше смещаться все жизненно важные органы. Спасти Андрея может только срочная операция. Но для неё нужна специальная металлическая конструкция, которая зафиксирует позвоночник. Родители не в силах оплатить её самостоятельно. Необходимо почти полтора миллиона рублей.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Андрея. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Операцию нужно провести как можно скорее.

Сам Андрей ходить не может. Даже покормить любимца для мальчика уже подвиг. Хотя раньше всё было иначе – он бегал, даже занимался спортом. Но из-за тяжёлого генетического заболевания организм почти не растет, с трудом выдерживает стрессы и скачки сахара, а мышцы слабеют с каждым днем.

"Это совершенно новый тип генетического заболевания. Таких детей в России всего 5 человек, мы шестые, но те детки ходят, но Андрей, ходил, ходил, ходил, играл в футбол, бегал, но в период ковида раз переболел, два переболел и потихоньку просто перестал ходить", - рассказывает Наталья Бабкина, мама мальчика.

Из-за мышечной слабости у мальчика развился грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Это очень опасная для жизни ребёнка деформация. Внутренние органы сместились. И если ничего не менять, дальше - дыхательная недостаточность, остановка сердца. Летальный исход становится вопросом времени.

"Это очень страшно понимать – что ты не знаешь, что будет завтра с твоим ребенком", - говорит Наталья Бабкина.

С каждым днем становится все сложнее - частые сбои в работе сердца, остановки дыхания во сне, проблемы с желудком, деформация стоп. Даже в самых простых бытовых делах Андрею нужна помощь. Папе мальчика пришлось оставить работу и ухаживать за сыном дома.

"Передвигаться, умыться, сходить в туалет, поесть, раздеться, одеться – это тоже все для него трудности большие – таких мелочей, которых мы не замечаем. Он их не может делать", - отметил Николай Бабкин, папа мальчика.

Горсти таблеток, уколы гормонов - ежедневно. А ещё зарядка, хотя каждое движение отдаёт болью. Единственные радости - музыка и динозавры. Андрей знает про них всё. Лепит из пластилина, собирает конструктор. Но главная мечта - не об этом: "я пойду и в мячи буду играть, чтобы мама радовалась, что я хожу".

Помочь сможет операция - дорсальная коррекция позвоночника. Которая его зафиксирует и не даст продолжиться деформации, а органы перестанут смещаться. Угроза жизни минует. Но для этого требуется оплатить специальную металлоконструкцию. Миллион 324 тысячи 759 рублей. Столько нужно, чтобы Андрей снова смог сам прийти на кухню, а не ползти, чтобы покормить кота.

"Слава Богу, что все мышцы в рабочем состоянии, то есть. У нас есть шанс, что благодаря этой операции не то, что мы встанем или будем ровно сидеть, хотя бы ровно сидеть, эта металлоконструкция выровняет таз, что мы сможем ходить", - рассказала мама мальчика.

Операция назначена. Остался последний важный шаг - оплатить саму металлическую конструкцию, которая выпрямит спину и даст Андрею шанс снова ходить.

Ещё раз напомним - времени у Андрея мало, болезнь прогрессирует очень быстро, прооперировать мальчика необходимо как можно скорее. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Андрея Бабкина, программа 2543