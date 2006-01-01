"Очень плохо со здоровьем, практически инвалидность": вот что стало с ведущим Геннадием Малаховым

Геннадий Малахов прославился после того, как стал вести на телевидении программы о здоровом образе жизни. Шоу выходили в эфир с 2006 по 2014 гг. В последний раз передачи с Малаховым показывали по телевизору в 2016 году.

С тех пор шоумен изредка снимается на телевидении, однако уже не в качестве ведущего, а героя. В настоящее время Геннадий Малахов живет в собственном трехэтажном доме в в городе Каменск-Шахтинский, что в 140 км от Ростова-на-Дону. Телеведущий старается вести здоровый и активный образ жизни.

"Я в свои 72 года уже седьмой год занимаюсь таким направлением оздоровления, как изодинамическая гимнастика. Это отрыв огромных весов на полсантиметра, на сантиметр, чуть больше и т.д. с помощью специального тренажера. Началось это семь лет назад, когда у меня было очень плохо со здоровьем, практически инвалидность — поясница и весь позвоночный столб разваливались. Я искал метод, с помощью которого можно было бы восстановиться", - поведал Малахов "КП".

Ему это удалось. Теперь известный ведущий увлеченно занимается и даже может дать фору более молодым.

Несмотря на то, что на телевидении его нет, шоумен продолжает активно работать. Он снимается в рекламе - у него несколько действующих контрактов. Кроме того, Малахова время от времени зовут ведущим на различные мероприятия и даже корпоративы. К тому же шоумен получает пенсию.

