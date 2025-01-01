Боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного

Сотрудники ФСБ задержали трех человек, подозреваемых в попытке совершения теракта в Москва при помощи заминированного электроскутера.

Задержанные – граждане России, Молдавии и Украины. Последний является военнослужащим ВСУ, который воевал против ВС России в зоне СВО, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. В марте 2025 года его завербовала СБУ и направила в Москву на задание. Ему было поручено убить российского военнослужащего, разместив в багажнике электроскутера взрывное устройство.

Гражданин Молдавии организовал онлайн-трансляцию, чтобы его кураторы могли следить за происходящим в реального времени. Россиянин снимал парковку, где должны были поставить заминированный скутер.

В настоящий момент силовики выясняют роли всех задержанных и проверяют их на причастность к другим эпизодам.