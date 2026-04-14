Суд вынес приговор дрейфовавшему в Охотском море Пичугину

Выжившему в Охотском море Михаилу Пичугину вынесли приговор за гибель брата и племянника в охотском море.

Ему назначили три года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства и штраф в 40 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Гособвинение запрашивало для Пичугина три года колонии и штраф в размере 50 тысяч рублей, но суд вынес более мягкий приговор.

Двое мужчин и 15-летний подросток пропали 9 августа, после того, как выдвинулись на катамаране "Байкат 470" от мыса Перовского (Хабаровский край) в сторону острова Сахалин. На расстоянии 19,2 километра от берега у них сломался мотор. На поиски отправились спасатели как из Хабаровского края, так и с Сахалина, были привлечены четыре воздушных судна, в том числе самолет Ан-74 МЧС России.

Из трех путешественников выжил только один – Михаил Пичугин. Его брат и 16-летний племянник погибли от переохлаждения и обезвоживания – запасов у команды было примерно на две недели. Мужчина сохранил тела родственников, привязав их к лодке, чтобы их не смыло за борт.

Пичугин 67 дней дрейфовал в море, 20 из которых провел с телами умерших родственников. Он похудел на 50 килограммов. Его лодку 15 октября обнаружила команда рыболовецкого судна "Ангел". Михаила подняли на борт и госпитализировали в Магадан. В конце октября его выписали из больницы.

На Пичугина было заведено уголовное дело по статьям "Использование заведомо подложного документа" и "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Следствие считает, что Михаил не очистил охлаждающую систему от отложений солей, что привело к поломке мотора, а также не имел права уводить катамаран на расстояние около трех километров от берега.