Меган Маркл попала в больницу: оказалась среди жертв домашнего насилия

Принц Гарри и Меган Маркл после отказа от королевских обязанностей покинули Великобританию и перебрались в Америку. В настоящее время пара вместе с сыном Арчи и дочкой Лилибет проживает в Калифорнии. Однако с королевскими замашками супруги так и не расстались.

В Сети судачат, что Меган и Гарри предприняли тур в Австралию, который подозрительно напоминает их поездки, когда они еще входили в состав британской королевской семьи. На Зеленом континенте парочка пробудет четыре дня.

Едва прибыв в Мельбурн, супруги отправились в Королевскую детскую больницу. Для выхода в свет 44-летняя Маркл выбрала черное платье без рукавов длиной ниже колен и лодочки в тон. Образ герцогини дополнили неброские ювелирные украшения. Примечательно, что уже не в первый раз Меган выходит в свет без помолвочного кольца. Волосы она убрала в низкий хвост. 41-летний принц Гарри надел черный костюм с белой рубашкой.

После посещения больницы Меган отправилась в приют для бездомных женщин и жертв домашнего насилия в пригороде Мельбурна, где встретилась с жительницами и сотрудниками и помогла раздать обед, передает Peopletalk.

