Названа точная дата возвращения Аллы Пугачевой в Россию

Вскоре после начала СВО Алла Пугачева вместе с молодым мужем и двумя детьми покинула Россию. Семейство отправилось в Израиль, где у супруга Примадонны давно жили родственники. Однако надолго там певица не осталась. Как только обострился палестино-израильский конфликт, в результате которого Алле и ее близким пришлось спасаться в бомбоубежище, артистка с мужем и детьми перебралась на Кипр.

Известно, что несколько лет назад Пугачева купила там элитную недвижимость и получила местный паспорт. Семейство проживает в поселке. Примадонна ведет тихую размеренную жизнь, в то же время ее молодой муж мотается по миру с гастролями, чтобы обеспечить безбедное существование семье.

Однако сейчас появилась информация, будто прославленная артистка намерена в скором времени вернуться в Россию. "Алла Борисовна на свой собственный день рождения 15 апреля уже должна быть в Московском регионе, чтобы решать текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности. Это информация из первых уст!" - сообщил ОСН продюсер Сергей Дворцов.

Напомним, что на днях стало известно, будто Алла Пугачева решила продать элитную квартиру в центре Москвы. Пока неизвестно, какую сумму хочет получить Примадонна, но на риелторских сайтах апартаменты в этом же доме примерно с тем же метражом продаются почти за 500 миллионов рублей.

Жилье певицы расположено в элитном доме в районе Арбата, в Филипповском переулке. В девятиэтажном здании всего 71 квартира. Дом находится в нескольких минутах ходьбы от метро "Кропоткинская". Окна пятикомнатной квартиры Пугачевой выходят на храм Христа Спасителя.

