Бортников рассказал, как противник вербует молодежь

Противники России вербуют молодежь для диверсий и терактов через игровые онлайн-платформы и сайты, обещающие быстрый заработок.

Эти методы становятся новыми инструментами враждебной деятельности, заявил председатель НАК и глава ФСБ Александр Бортников.

Кроме того, Киев применяет ИИ для поиска в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий.

В январе ФСБ раскрыла схему с вовлечением российских 15-17 летних подростков в диверсии. Детей вербовали через интернет-платформы для знакомств и иностранные мессенджеры, а затем склоняли к преступлениям.