Создание первой в мире Международной независимой ассоциации наблюдения за выборами обсуждают сегодня на большой научно-практической конференции в Москве.

Площадка объединила более 150 экспертов, парламентариев, правозащитников и журналистов из 55 стран. Как отмечают участники, новая ассоциация будет оценивать открытость и легитимность электоральных процессов, и в первую очередь исходить из национальных интересов.

Сегодня в мире не существует ни одной подобной независимой структуры. Действующие организации поддерживают только повестку Запада, используя наблюдение за выборами, как инструмент для вмешательства во внутренние дела других стран.

"Все страны, которые ценят своё национальное достоинство, свой суверенитет, - конечно, они устали от того, что нам много лет навязывало западное меньшинство, я бы ещё добавила, злобное западное меньшинство нам. И сейчас мы постепенно всё это сбрасываем с себя, как одряхлевшие лохмотья псевдодемократии", - заявила Элла Памфилова, председатель ЦИК России.