Собянин: Семь инновационных колледжей будет создано в Москве

В Москве создадут 7 инновационных колледжей, в которых учащиеся будут получать востребованные профессии в сферах здравоохранения, гостеприимства, IT, промышленности и других.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, приоритет столичного образования - как можно лучше подготовить школьников к выбору специальности.

Для девятиклассников действует уникальная программа комплексной профориентации на базе инновационного центра "Профессии будущего". За несколько лет в ней приняли участие свыше 180 тысяч учащихся.

В Москве три четверти вакансий ориентированы на специалистов со средним профобразованием. Всё больше выпускников 9-х классов выбирают колледжи, в прошлом году в них поступило рекордное количество подростков - 37 тысяч.