Робот "Аркус" готов органично вписаться в городскую среду Москвы

Он как ребенок - только учится сидеть, ходить и даже бегать, а разговаривать еще не умеет. Первый в мире антропоморфный робот-курьер.

"Робот "Аркус". У него есть люк для доставки грузов, он может нести до пяти килограмм. Идет примерно со скоростью человека, может идти до десяти километров. Всего 23 мотора в ногах, руках и в корпусе. Формируется другой образ роботов, он становится субъектом, то есть он как человек", - рассказал Андрей Блохин, директор по IT-инновациям компании-разработчика.

Глаза - на груди: лазерный локатор и 3D-камера, уши - динамик, голос - микрофон, в голове - искусственный интеллект. Это совместная разработка Высшей школы экономики и крупной российской индустриальной компании. Сейчас конструкторы обучают "Аркуса" простым человеческим действиям - для него это самое сложное. Ходить, звонить в домофон, открывать дверь, вызывать лифт, подниматься и спускаться по лестнице.

Робот-курьер должен стать пунктуальным и вежливым. Чтобы получить заказ, достаточно будет ввести код в приложении. Так робот идентифицирует получателя и передаст посылку, которую бережно носит у самого сердца. Спасибо, до свидания!

Жить эти курьеры будут в специальных домах - робопортах возле складов с товарами. Там посылки будут автоматически передавать "Аркусам". Маршрут - в голове - благодаря встроенной системе навигации. С учётом ежегодного роста интернет-продаж такие сотрудники явно будут востребованы.

"Ставка на роботов - это действительно ставка, которая делается в сегодняшнем дне, объективно мы видим в этом определенную перспективу, сам по себе робот-доставщик более экономически выгоден, нежели доставка курьером-человеком", - рассказал Артём Соколов. президент Ассоциации компаний интернет-торговли.

Серьёзная конкуренция в профессии: роботам не нужна ни зарплата, ни отдых - достаточно заменить аккумулятор. Сейчас главное для "Аркуса" - научиться общаться с людьми. Разработчики моделируют его психику и продумывают разные сценарии взаимодействия робота с человеком.

"Например, если в лифт зайдет робот-курьер и там с ребенком мать, и если ребенок испугается, то робот должен как-то что-то пошутить, либо успокоить. Если он упал, то он должен, во-первых, пошутить, сказать, что ну кто не падал, тот не поднимался, кто не падал, да, а, во-вторых, сам подняться, что тоже заложено в робота, его алгоритм", - пояснил Павел Пинчук, разработчик робототехнических комплексов.

Сдержанный, аккуратный, невысокого роста - 160 сантиметров - "Аркус" готов слиться с толпой и органично вписаться в городскую среду. Уже скоро таких роботов начнут испытывать на улицах.

"Мы сделаем что-то интересное, чтобы не просто была машина, чтобы это была часть общества, то есть и поговорить с ним можно будет, я думаю, тоже о чем-нибудь, погоду тоже спросить или время - идей на самом деле много", - рассказал Мурат Мевлют, инженер-конструктор.

"Аркусы" должны стать самостоятельными - именно это и пугает. Но решения они смогут принимать только в рамках своей миссии - например, отказаться от заказа в сильный дождь. Всё-таки полностью заменить человека роботам не под силу.