Пациентка скончалась в столичной клинике после инъекции обезболивающего

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача-косметолога после смерти пациентки. Сейчас в салоне красоты на Краснопролетарской улице проходят обыски, изымается документация, опрашиваются сотрудники.

Трагедия произошла 12 апреля. По версии следствия, обвиняемая провела пластическую операцию по подтяжке рук 37-летней женщине. После инъекции обезболивающего у пациентки случился анафилактический шок, в результате которого она скончалась на месте. Во время допроса врач полностью признала свою вину.