В усадьбе "Кусково" публике открыли старинные скульптуры

Весну встречают в усадьбе Кусково. Боги и герои, которые украшают аллеи ещё со времён графа Шереметева, снова открыты для публики. Почти полгода они провели в защитных футлярах - так старинный мрамор спасают от разрушений, вызванных перепадами погоды. Теперь, когда тепло пришло в столицу надолго, старинные скульптуры снова наблюдают за чьим-то счастьем.

Среди главных парковых скульптур парка Кусково - Венера, богини любви. Но для Кусково - это не просто фигура оформления паркового ландшафта. Граф Шереметьев был влюблен в свою крепостную - актрису Прасковью Жемчугову.

"По легенде, сама Жемчугова иногда будто бы гуляет здесь по дорожкам, любуется этой статуей. К нам приезжает очень много пар, которые хотят заключить брак именно здесь. Они стараются проникнуться атмосферой этого места и верят: такой союз обязательно будет счастливым и долгим", - рассказала Ирина Проворова, старший научный сотрудник отдела превентивной консервации и мониторинга условий хранения музейных предметов государственного музея-заповедника Останкино и Кусково.

Свою коллекцию Шереметьев собирал почти сорок лет. Здесь больше 50 статуй, и в холодные осенние и зимние месяцы они скрыты от глаз посетителей. Каждый октябрь мраморных античных героев помещают в специальные футляры. Дожди и морозы портят мрамор: вода попадает на поры, замерзает там и буквально рвёт скульптуру изнутри. А вот весной они готовы снова радовать посетителей.

"С 15 числа у нас открывается летний сезон, продлевается режим работы, концерты, мастер-классы, ну и посетителей приходит гораздо больше", - сообщил Сергей Авдонин, директор "ГМЗ Останкино и Кусково".

Большинство скульптур созданы итальянскими мастерами в Петербурге, часть приобретена непосредственно в Италии. Такая коллекция - единственная в своём роде.

В центре парка установлена колонна со статуей Минервы. Богиня мудрости и разума, покровительница наук символизирует "просвещенную" правительницу Екатерину II, которая любила посещать усадьбу Кусково.

Здесь и античные боги, и герои мифов, и реальные исторические персонажи. Скульптуры в Кусково - не просто украшение - это предмет отечественной истории и культуры.