Застрявшего под диваном шпица вызволили в Москве

Эта история напомнила сказку про Винни-Пуха. В Москве под диваном застрял шпиц. И закончилось всё хорошо. Любопытного питомца удалось вызволить из плена. Правда, для этого все действия пришлось продумать до мелочей. Чтобы не пострадали ни собака, ни диван.

В ожидании помощи пёс жалобно скулил. Хозяйка попыталась сама вытащить домашнего любимца, но тщетно. Тогда пришлось вызвать оперативную службу.

Шпицу помог расчёт аварийно-спасательного отряда №3 столичного Пожарно-спасательного центра. Животное освободили всего за несколько минут. Довольный шпиц, виляя хвостом, сразу побежал к хозяйке.