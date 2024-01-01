Ани Лорак заговорила на фоне слухов о разводе: "Берегите свое сердце"

Год назад Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) сообщила, что вышла замуж за своего возлюбленного Исаака Виджраку. Влюбленные официально оформили отношения еще в сентябре 2024 года в Испании.

В феврале 2025 года пара устроила красивую церемонию на Мальдивах. Интересно, что ни на росписи ни на райских островах не было толпы гостей. Ани и Исаак предпочли эти дни провести только с самыми близкими.

Однако с недавних пор в Сети стали ходить упорные слухи о проблемах в браке Лорак и Виджраку. Более того, некоторые пользователи утверждают, что пара на грани развода. Якобы популярная певица поняла, что наступила на те же грабли, что и в первом браке: когда двигателем и добытчиком в отношениях была она. Фанаты судачат, что артистке не нравится "все тянуть на себе".

А тут на фоне слухов заговорила и сама исполнительница. В своем официальном телеграм-канале Ани Лорак сделала публикацию в связи с Пасхой. Для начала она отметила, что не хочет "громких слов", а, наоборот, "тишины внутри".

"Иногда мы проходим через многое - теряем, сомневаемся, закрываемся... Но все равно в какой-то момент находим в себе свет. Для меня Пасха - не только про традиции. Это про внутреннее возвращение. К себе. К вере. К тому, что важно по-настоящему. Берегите свое сердце", - призвала артистка.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>