Песков рассказал, когда отменят ограничения на интернет

Работа интернета в России будет нормализована, когда исчезнет необходимость мер безопасности.

Ограничения интернета - это не путь в прошлое. Все это вызывает неудобство, но в скором времени бесперебойная Сеть восстановится, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Песков подчеркнул, что большинство граждан понимают целесообразность ограничительных мер.

По данным DownDetector, в первой половине марта в России было зарегистрировано свыше 181 000 жалоб на сбои, отсутствие мобильной связи и интернета, пишет газета "Ведомости".