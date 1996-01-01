Превозмогая боль и усталость: трагедии звезд, которые выходили к зрителям из последних сил

Последний концерт Александра Барыкина… Почему артист ездил по стране, несмотря на запреты врачей? И прервался последний "чёс" певицы МакSим? Зачем выходила на сцену смертельно больная Людмила Сенчина? И как "болезнь" поставила пятно на репутации Димы Билана?

Юрий Шатунов

"Я с января месяца катаюсь по стране. Но сегодня у меня заключительный концерт".

Эти слова Юрия Шатунова оказались пророческими. 20 июня 2022 года легендарный солист группы "Ласковый май" дал свой последний концерт в Подольске. На кадрах видно, что Шатунов смертельно устал и даже не стесняется признаваться в этом своим зрителям. Это почти 40-й по счёту концерт Шатунова за шесть месяцев. Легендарный солист "Ласкового мая" колесил по стране практически без выходных.

"Паузу надо брать, потому что выматываешься, само собой разумеется. Но ничего отыграли", - говорил Шатунов.

Но в итоге этот чёс стал для него смертельным. Через три дня после концерта в Подольске Шатунов скончался от обширного инфаркта. Поклонники не могли поверить, что их энергичный кумир не выдержал тяжёлых нагрузок, ведь в таком графике он жил фактически с детства.

В 80-х группа "Ласковый май" попала в "Книгу рекордов Гиннесса". За первые пять лет существования коллектива продюсер Андрей Разин сумел продать почти 50 миллионов билетов. Солист группы Юрий Шатунов рос на глазах у всей страны. Жизнь подростка проходила на гастролях. У него даже не было времени на школу.

Но когда Шатунову исполнилось 18, он взбунтовался, заявил, что больше не хочет работать на износ, и ушёл из "Ласкового мая", а потом и из шоу-бизнеса. Вместе со своей женой Светланой Шатунов уехал жить в Германию и очень радовался, что может запросто гулять с детьми на улице, не привлекая внимания людей.

Но деньги, накопленные за годы работы в "Ласковом мае", вскоре закончились. И Юра вынужден был начать сольную карьеру. Он приезжал из Германии в Россию и давал концерты, где исполнял свои новые песни. Но публика требовала старые хиты "Ласкового мая". А их Шатунову не разрешал исполнять единственный правообладатель - Андрей Разин.

Многие считают, что именно Разин довёл Шатунова до смерти. Но бывший продюсер "Ласкового мая" скорбел напоказ, узнав о гибели артиста. Разин винил во всём концертного директора Шатунова - Аркадия Кудряшова. Юрий потерял сознание у него на руках. Разин обвинял Кудряшова в том, что он не вызвал суперзвезде современный реанимобиль, а повёз на перекладных в рядовую подмосковную больницу. Но директор Шатунова оправдывался - помочь было нельзя.

Некоторые считают, что артиста подгоняла острая нужда. Шатунов два года не мог выступать, когда из-за ковида вся страна села на карантин. Артиста накручивал и концертный директор. Ведь его заработки напрямую зависели от гастрольных туров. Кудряшов убедил Шатунова не сдаваться и развернуть с Андреем Разиным войну за права на песни. Разин стал писать жалобы, что гастроли во время пандемии незаконны. И из-за этого турне перенесли на полгода, а график уплотнили.

Шатунов на ногах перенёс ковид и скрывал, что врачи обнаружили у него бронхит. Юрию было очень сложно выдерживать нагрузки, но долгожданные концерты он отменять не хотел. После концерта в Подольске Шатунов всё же планировал взять перерыв на пару месяцев, чтобы прийти в себя. Но сердце артиста не выдержало нагрузок. 23 июня 2022 года Юрий Шатунов скончался в карете скорой помощи.

Андрей Краско

Актёр Андрей Краско без отдыха переезжал с одной съёмочной площадки на другую и тоже подбадривал себя лошадиными дозами алкоголя. Алкоголь и тяжёлый съёмочный график довели актёра до смерти в 48 лет. В последние годы актёр выглядел очень плохо - одутловатое лицо, морщины и лишний вес. Но заняться своим здоровьем Андрей Краско не хотел, работа была для него на первом месте.

Долгие годы Андрей Краско страдал от невостребованности. Режиссёры его не замечали. Он работал могильщиком на кладбище, таксистом, пока отец, Иван Краско, не устроил сына монтировщиком на съёмочную площадку. Там Андрей и пристрастился к выпивке.

Только когда актёру было уже под 40, он наконец получил заметную роль. Только в 2005 году вышло 12 фильмов с участием Андрея Краско. Тяжёлый график сказывался на здоровье. У актёра с детства были проблемы с сердцем. Краско несколько раз был женат, но постоянно разводился. Причиной расставания с очередной женой становилось пьянство артиста.

В 2006 году Андрей Краско начал сниматься в картине "Ликвидация". Съёмки проходили в Одессе. Первый сердечный приступ случился ещё в самолёте по дороге на съёмочную площадку. Но Краско не придал этому значения и отказываться от съёмок не стал. Второй сердечный приступ настиг актёра на площадке. Он стал фатальным. Андрей Краско скончался в машине скорой помощи.

Людмила Сенчина

В январе 2018 года ушла из жизни всенародно любимая певица Людмила Сенчина. Многие поклонники артистки были обескуражены. Ведь никто не знал о том, что она смертельно больна.

За три месяца до смерти, несмотря на боли, певица выходила на сцену и от гастролей не отказывалась. Рак поджелудочной железы у Людмилы Сенчиной обнаружили в 2016 году. Вердикт врачей артистка выслушала, сохраняя полное спокойствие. Врачи провели сложную операцию и назначили курс тяжёлой химиотерапии. Людмила Сенчина не вставала с постели несколько месяцев. А супруг носил её на руках. Но едва певица почувствовала себя лучше, тут же заявила мужу: "Буду выступать".

Сенчина несколько раз была замужем. За певицей ухаживал Сергей Захаров. Ей приписывали романы с Игорем Тальковым и Иосифом Кобзоном. Но Людмила обрела своё счастье с простым строителем. Они поженились в 1996-м и больше уже не расставались. Инженер-строитель и бывший воин-афганец стал другом, продюсером, концертным директором, а потом и сиделкой певицы.

Владимир Андреев и сейчас уверен, что причиной смертельной болезни стал тяжёлый гастрольный график Сенчиной. В 90-х, чтобы заработать на жизнь, Людмила выступала практически ежедневно. Дальние перелёты в разные концы России, постоянные смены часовых поясов, невозможность нормально отдохнуть. Людмила вынуждена была принимать таблетки, чтобы хоть немного поспать.

Сенчиной было 66 лет, когда она узнала, что у неё рак. Певица была уверена, что сможет победить болезнь. Но несколько операций результата не дали. Последние гастроли Сенчиной прошли в Оренбурге. Людмила договорилась с мужем, что будет петь не больше 30 минут, но провела на сцене полтора часа. В январе 2018-го Сенчиной не стало.

Валентина Толкунова

Практически до последнего дня выступала и Валентина Толкунова. Её, как и Людмилу Сенчину, называли серебряным голосом советской эстрады. Кадры последнего концерта Валентины Толкуновой в Могилёве. 16 февраля 2016 года артистка пела привычный репертуар и вдруг стала повторять один и тот же куплет. Она допела и ушла за сцену. У певицы подняло давление, приехала скорая. После укола певица вышла к зрителям с бокалом и стала петь песню "Господа мужики". В этот момент у нее произошел инсульт.

С концерта Толкунову увезли в реанимацию. Из больницы она подбадривала музыкантов и уверяла, что вскоре снова начнёт гастролировать. Артистка скрывала ото всех, что врачи запретили ей выступать. У Толкуновой была последняя стадия рака. И метастазы уже проникли в мозг.

Толкунова была действительно народной артисткой. Она ездила по деревням и искала малоизвестные песни, чтобы исполнять их со сцены. И это помимо гастролей. Часто певица соглашалась выступать даже без гонорара. Друзья считали, что бесконечными концертами и гастролями Валентина пыталась заглушить депрессию, от которой страдала долгие годы. За неизменной улыбкой певица скрывала личные неудачи.

Первый брак артистки распался из-за измен. Второй муж, писатель и журналист, однажды попросту уехал в командировку в Мексику, которая затянулась на 12 лет. С сыном Колей у Валентины отношения тоже не складывались.

Когда певице исполнилось 44 года, врачи обнаружили у неё рак молочной железы. Валентине сделали операцию. Она прошла курс химиотерапии. Но через несколько лет болезнь вернулась. Но на этот раз от повторного лечения Толкунова отказалась. Иосиф Кобзон предлагал ей лечиться в Израиле. Её звали и в США. Но певица отказывалась. Она продолжала гастролировать и выходила на сцену практически до последнего дня своей жизни.

Александр Барыкин

25 марта 2011 года в зале Оренбургского драматического театра аншлаг. Выступает мегазвезда 80-х Александр Барыкин. Но в середине концерта певец неожиданно ушёл со сцены. Тем временем к зданию Драмтеатра уже неслась машина скорой помощи. Прямо с концерта Барыкина увезли в реанимацию. Врачи боролись за жизнь артиста, но через несколько часов его сердце остановилось.

Друзья отговаривали Барыкина от этих гастролей. Ведь в начале года он попал в больницу с подозрением на гипертонический криз, но, выписавшись, артист сразу возобновил турне. На гражданской панихиде у гроба Барыкина стояла скорбящая вдова. Но друзьям певца эта скорбь напоказ не нравилась. Они считают, что из-за Нелли Барыкин без конца гастролировал по стране.

"Она постоянно деньги, деньги, деньги из него тянула, тянула. И он вынужден был выступать, выступать", - говорит музыкальный критик Владимир Марочкин.

Александр Барыкин познакомился с Нелли Власовой, когда ей было всего 19, а ему уже за 50. Роман развивался стремительно. И вскоре они сыграли свадьбу. Чтобы обеспечивать молодую жену, Барыкин хватался за любую работу и месяцами пропадал на гастролях. В отсутствии мужа Нелли оставляла их маленькую дочь свекрови, а сама развлекалась в клубах и ресторанах. Она даже не стеснялась приводить своих любовников в их общую квартиру с Барыкиным.

"Могла приехать с женихом, сказать ему, что это поклонник. А он мне рассказывал: "Я вижу, что они целуются в ванной"" - говорит Валерий Пец, друг Барыкина.

От тяжёлой работы и переживаний у Барыкина случился инфаркт. Нелли собрала вещи и уехала жить к другому мужчине. Александр так и не смог оправиться от этой измены. Барыкин мечтал доказать неверной жене, что он всё так же популярен среди юных поклонниц. Но любовная месть закончилась для него смертью.

"Вот у них какое-то странное понятие: вот сейчас ты чуть-чуть выпьешь, сейчас ты чуть-чуть расслабишься. Да какое сердце? Да ребята, вы что? Я ещё молодой. Не со мной, ну не сегодня, ну не завтра", - рассуждает поэт Ольга Днепрова.

Александр Градский

Точно так думал и певец Александр Градский, когда соглашался на очередные съёмки телешоу талантов. Градский сидел в жюри популярного телеконкурс за баснословный гонорар - один миллион евро. Но погоня за деньгами довела артиста до смерти. В ноябре 21-го года Александр Градский почувствовал себя плохо во время записи очередного эфира. Его унесли на носилках прямо из съёмочного павильона. Слухи о проблемах со здоровьем у Градского ходили давно. Певец резко постарел и с трудом передвигался.

В конце 80-х имя Александра Градского гремело на весь Союз. Знаменитый рок-бунтарь с оперным вокалом собирал стадионы. Градского любили женщины. Он был в браке с самой красивой актрисой тех лет - Анастасией Вертинской. Но эти отношения продержались недолго. Вертинская обвинила певца в патологической жадности. Ради денег певец был готов работать без устали.

В 2003 году он познакомился с моделью Мариной Коташенко, которая была почти на 35 лет моложе. Она родила артисту двоих сыновей. Уже пожилой и очень больной Градский не мог остановиться даже тогда, когда он фактически падал в обмороки на съёмках. 26 ноября 2021 года Градского увезли в больницу, где он скончался через сутки от ишемического инсульта.

Валерий Ободзинский

Популярность этого одесского самородка в СССР начала 70-х была невероятной. Говорили, что голос Валерия Ободзинского такой же сильный, как у африканских певцов.

Пластинки с записями Валерия Ободзинского выходили миллионными тиражами. А он давал по восемь концертов в день. Такой гастрольный график позволял артисту жить на широкую ногу, но абсолютно выматывал физически. Чтобы хотя бы немного поспать, Ободзинский стал выпивать и вскоре не мог обходиться без горячительных напитков. А потом к водке он добавил таблетки с кодеином.

Певец стал по-настоящему зависим. Он уже не мог обходиться без таблеток, выходил под кайфом на сцену. Однажды во время выступления пьяный Ободзинский улетел прямо со сцены в оркестровую яму. После страшного скандала певца отлучили от телеэфиров.

Через 10 лет преданная поклонница Анна Есенина отыскала всеми забытого певца в каморке при галстучной фабрике. И увидела жуткую картину совершенно: на грязном топчане был расстелен матрас без простыни, без всего. И вот там, на галстучной фабрике, Ободзинский работал сторожем. Он работал то там, то там. Он пил.

Анна Есенина всё же настояла на том, чтобы Валерий Ободзинский вернулся на сцену. В 1994-м постаревший и располневший певец вновь появился в эфире. Ободзинского вспомнили и начали приглашать на концерты. Но здоровье, подорванное тяжёлым графиком и зависимостью, уже было не вернуть. Через три года Ободзинский умер.

Многие артисты следуют негласному правилу шоу-бизнеса: причиной для отмены концерта может быть только смерть. Но для кого-то страшная шутка оборачивается реальной трагедией, а гастрольный чёс превращается в настоящую пытку и заканчивается пьяными срывами, инфарктами или смертью.

По материалам программы "Смертельный чес" на канале "ТВ Центр"