Глава "Россетей" рассказал Путину о приоритетах компании

Масштабное строительство и обновление электросетей, а также сотни тысяч новых клиентов. Итоги работы компании "Россети" за прошлый год обсудили сегодня Владимир Путин и глава организации Андрей Рюмин на встрече в Кремле.
Быстрее всего потребление растет в Москве и области, Краснодарском крае и на Дальнем Востоке. Повысился спрос на подключение к сетям вычислительных центров. Это связано с развитием цифровых технологий, майнинга и искусственного интеллекта.
Главным приоритетом для компании остается надежность электроснабжения, в том числе в новых и приграничных регионах. Там объекты регулярно подвергаются атакам. Специалисты трудятся практически в боевых условиях.
Рюмин: Большое Вам спасибо за ту поддержку, которую Вы оказываете энергетической отрасли, в частности, нашему электросетевому комплексу.
Путин: Я так понимаю, что по километражу, да, объёму инвестиций – у вас на новые регионы достаточно солидные, побольше, чем у некоторых других регионов.
Рюмин: Да, конечно, в новых регионах у нас очень большая инвестиционная программа. Она у нас идёт и по километражу достаточно большая, и по мощностям, то есть по подстанционному строительству тоже очень крупная.
Путин: Это связано с разрушениями в ходе боевых действий или это связано с запущенностью сетевого хозяйства за предыдущие десятилетия?
Рюмин: И то, и другое, Владимир Владимирович. И, конечно, само хозяйство находится не в том нормативном состоянии, в котором, например, находятся соседние, к примеру, приграничные регионы.
Путин: Удается добиваться поставленных задач по этим направлениям за прошлый год?
Рюмин: Да, Владимир Владимирович.