Глава "Россетей" рассказал Путину о приоритетах компании

Масштабное строительство и обновление электросетей, а также сотни тысяч новых клиентов. Итоги работы компании "Россети" за прошлый год обсудили сегодня Владимир Путин и глава организации Андрей Рюмин на встрече в Кремле.

Быстрее всего потребление растет в Москве и области, Краснодарском крае и на Дальнем Востоке. Повысился спрос на подключение к сетям вычислительных центров. Это связано с развитием цифровых технологий, майнинга и искусственного интеллекта.

Главным приоритетом для компании остается надежность электроснабжения, в том числе в новых и приграничных регионах. Там объекты регулярно подвергаются атакам. Специалисты трудятся практически в боевых условиях.