Вот с кем отдыхает Климова на Мальдивах: Акиньшина не смогла промолчать

Екатерина Климова проводит время на райских островах. Компанию популярной актрисе составила младшая дочь Изабелла. Фотографии с Мальдив артистка опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Можно ничего не делать, а можно не делать ничего))) А точнее — делать что-то бесполезное, ни для чего не нужное. Бесцельно гулять, чтобы придумать совершенно бессмысленное развлечение, например, обрызгать друг друга с головы до ног и смеяться до коликов в животе весь день! Нет, вы не подумайте: и уроки делаем, и книжки читаем, но столько счастья в моменте, что телефон взяла в руки только для того, чтобы запечатлеть всё это на память и поделиться с вами радостью момента. Будьте счастливы! Всего вам самого ленивого, глупого, человеческого", - пожелала счастливая Климова.

Интересно, что одной из первых в комментариях к публикации отметилась коллега Екатерины Оксана Акиньшина. "Ой, зачастила ты, мать, я начинаю злиться", - призналась актриса.

Впрочем, большинство подписчиков рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях артистке, которая до того, как отправиться на отдых, колесила по стране с гастролями. Не секрет, что рабочий график Екатерины Климовой расписан на недели вперед. Она считается одной из самых востребованных отечественных артисток. Екатерина не только успевает сниматься в кино, но и играет на театральной сцене.

