Собянин: Началось устройство фундамента нового корпуса НИИ Склифосовского

Столичные власти приступили к устройству фундамента нового корпуса НИИ скорой помощи имени Склифосовского на Большой Сухаревской площади, сообщил Сергей Собянин.

Как уточнил глава города, земляные и монолитные работы будут идти параллельно. Кроме того, при возведении медицинского объекта впервые применили метод "стена в грунте": монолитная подземная стена делается без разработки открытого котлована.

Площадь нового комплекса превысит 150 тысяч квадратных метров. Он будет оснащен новейшим медицинским оборудованием.

Подробности - в посте мэра.