Собянин рассказал о разработках резидентов ОЭЗ "Технополис Москва"

От микроэлектроники до медицины и машиностроения. Московские предприятия вносят большой вклад в обеспечение технологического суверенитета России. Об сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.

Ключевой площадкой для создания новых технологических решений стала особая экономическая зона "Технополис Москва". Здесь работают свыше 240 компаний. Так, в Зеленограде создано единственное в стране серийное производство микрочипов. Там же работает и предприятие где в год выпускают более 15 миллионов транспортных, социальных и банковских карт для десятков регионов России.

Кроме того, в минувшем году было запущено серийное производство СВЧ-усилителей. Это детали для аппаратов, используемых в физиотерапии. Раньше такие закупали за границей.

"Активно развивается и производство компьютерной продукции, серверов, мониторов и высокопроизводительных систем хранения данных. Столичные считыватели для контроля транспорта успешно заменяют зарубежные аналоги в аэропортах Пулково, Внуково и Сочи. Московская фабрика вентиляционного оборудования обеспечивает отечественными системами очистки воздуха каждое пятое здание в Москве и Подмосковье", - сообщил Анатолий Гарбузов, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.