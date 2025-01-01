Фикция? В разводе Мерзликина обнаружили странности

Летом 2025 года актер Андрей Мерзликин развелся с женой Анной после 20 лет брака. Причину развода экс-супруги не назвали. В Сети ходили слухи о неверности артиста, якобы он увлекся инструктором по скалолазанию, которую зовут Полина. Однако экс-избранница звезды "Бумера" эти домыслы опровергла, заявив, что муж был ей верен.

Дети - 17-летняя Серафима, 15-летняя Евдокия и девятилетний Макар - сейчас находятся с актером. Старший, 19-летний Федор, живет отдельно.

А недавно стало известно, что бывшая супруга Андрей Мерзликина Анна уехала из России и уже находится в новых отношениях. Чтобы детям не пришлось переезжать, Мерзликин взял ответственность за них на себя.

Писательница и психолог Юлия Шилова указала на странности в разводе известного артиста. "А не фиктивный ли это развод? У Андрея и Анны есть недвижимость за границей. А сейчас времена непростые. И бывают случаи, что люди разводятся, чтобы сохранить зарубежную недвижимость", - рассуждает Шилова.

Она указала на то, что ситуация уж очень нестандартная для шоу-бизнеса. "Все думали, что после развода Андрей выйдет в свет с какой-нибудь молодой девушкой. Обычно так бывает у звездных мужчин. Тем более что в своих интервью Мерзликин неоднократно говорил о кризисе среднего возраста, было много публикаций по поводу якобы его романа с какой-то женщиной-тренером. И мы думали, что развод именно потому, что Андрей загулял. Но нет", - отметила писательница.

Еще удивительнее прозвучала новость, что бывшая жена Мерзликина покинула Россию, отправившись за границу к любовнику. При этом все дети остались с отцом в России, что тоже странно, обратила внимание Шилова.

При этом она не исключила и второго варианта развития событий - когда появляется усталость в браке, передает "Мир новостей". Шилова напомнила, что жена Мерзликина не только воспитывала детей и обеспечивала быт, но и выполняла функции директора и агента мужа. "Она уехала, чтобы себя сохранить как личность! Настолько ее обесценили в семье, что понадобилось все начать с нуля", - предположила психолог.

Однако Шилова призналась, что второй вариант все же маловероятен. "Я все же больше склоняюсь к первому - к тому, что перед нами фиктивный развод ради сохранения активов семьи", - заключила она.

