Предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о депортации украинцев призывного возраста нашло горячую поддержку у главы киевского режима. Владимир Зеленский заявил, что согласен с немецким политиком относительно людей мобилизационного возраста, которые выехали временно, но оказалось — на годы.

Зеленский на совместном брифинге с германским канцлером отметил, что многие украинские мужчины нарушили правила пересечения границы. И Вооруженные силы Украины хотели бы, чтобы беглецы вернулись, приводит его слова "Страна.ua".

Мерц на брифинге заявил, что Берлин будет способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста для их отправки на фронт. По словам канцлера, немецкие власти намерены тесно сотрудничать с Киевом в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в Германии. ФРГ облегчит им возвращение домой.