Раймонд Паулс госпитализирован после операции на сердце

Маэстро Раймонд Паулс попал в больницу. 90-летний композитор проходит плановое обследование после перенесенной операции на сердце, передает Пятый канал.

До этого латвийские СМИ сообщали о проблемах со здоровьем музыкального мэтра. Сам Раймонд Паулс пока никак не комментировал информацию о госпитализации. Молчат и его близкие.

Отметим, что 12 января Раймонду Паулсу исполнилось 90 лет. Он начинал свой творческий путь концертмейстером в Рижской филармонии, затем дирижировал, преподавал. Всесоюзная известность пришла после того, как маэстро начал сотрудничать с эстрадными артистами. Кроме огромного количества популярных песен, он создал музыку к трем балетам, десяткам мюзиклов и множеству кинофильмов и спектаклей.

Напомним, что Раймонд Паулс родился в семье стеклодува и вышивальщицы. За клавишами он с трех лет, концертирует с 15 лет. Его первой и самой большой любовью стал джаз.

