ФСБ задержала слившую СБУ доступ к данным сотрудницу сотового оператора

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента украинских спецслужб в Запорожской области. Местная жительница 1983 года рождения с января по июль 2025 года украинским кураторам доступ к биллинговой системе оператора связи.

В результате в СБУ получили возможность просматривать детализацию телефонных соединений абонентов. Следственными органами в отношении сотрудницы компании оператора связи возбуждено семь уголовных дел, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Следствие отмечает, что женщина занимала пост главного специалиста отдела клиентского сервиса департамента по работе с массовым сегментом одного из операторов связи. Она причастна к нарушению тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телефонных или иных сообщений. Задержанной грозит до четырех лет лишения свободы, передает ТВЦ.