В разных регионах задержаны исполнители терактов и диверсий, организованных СБУ

В Оренбургской области сотрудники ФСБ проводят задержание уроженца Трусковца Львовской области. Как признался подозреваемый, он собирался покинуть Россию. Но не успел. Мужчина служил в ВСУ, воевал против нашей армии. И был завербован Службой безопасности Украины, сотрудники которой забросили его в Москву.

"Мне был передан подложный паспорт и координаты с взрывчаткой. Откуда я ее забрал. По инструкции куратора я собрал взрывное устройство. Положил в электроскутер, и скутер 2 апреля я отогнал возле торгового центра", - рассказал он.

Цель теракта - устранение высокопоставленного сотрудника российского правоохранительного блока.

А это гражданин Молдавии, также завербованный СБУ в Кишиневе. Должен был организовать для куратора онлайн-трансляцию на месте подрыва электросамоката.

Опубликованы кадры задержания самого младшего участника преступной группы. Задержанный - россиянин. Ему всего 16 - 2009 года рождения. Предложение о легком заработке, которое на самом деле исходило от сотрудников украинских спецслужб, нашел в интернете.

В ФСБ и МВД отмечают, что иностранные кураторы целенаправленно ищут и пытаются вербовать именно несовершеннолетних. С ними проще договорится, пообещав легкие деньги и отсутствие всякой ответственности.

"Им обещают гонорар, который, как правило, не выплачивается либо не превышает 30 тысяч рублей. Подростков убеждают, что до 18 лет они не подлежат уголовной ответственности и данное обстоятельство позволит избежать наказания. Однако это не относится к совершению некоторых видов преступлений, к числу которых относятся теракты и диверсии", - отметили в МВД.

Еще одного подростка задержали с поличным. Он подошел к трансформаторной будке. Достал бутылку с бензином и собирался поджечь электрооборудование. Его на месте взял спецназ.

"Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ России пресечена террористическая и диверсионная деятельность четверых несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет в ряде регионов, а именно в Республике Башкортостан, Кировской области, Красноярском крае", - сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СК.

По указанию кураторов все свои преступления подростки снимали на камеру как отчеты о проделанной работе. Релейные шкафы на железной дороге, электроподстанции, телевышки - основные объекты диверсий. И, несмотря на юный возраст подозреваемых, при задержании с ними никто не церемонился.

За аналогичные преступления в Омской, Нижегородской и Тверской областях подросткам уже вынесены приговоры. Им обещали всего-то тысяч по пятнадцать, а дали в итоге от шести до семи с половиной лет лишения свободы. Совершеннолетние преступники в Иркутской, Нижегородской областях и Краснодарском крае приговорены к лишению свободы на сроки от 12 до 22 лет.