Медведю Степану, несколько лет прожившему в тесной клетке, нашли новый дом

Сначала водные процедуры. Потом сеанс массажа. Как в санатории. Распорядок дня Степан составляет себе сам. На новом месте обжился быстро. А ведь как не хотел уезжать!

Переезд Степы фиксировали пошагово. Клетку-перевозку медведь долго и настороженно обнюхивал, но внутрь заходить не спешил. Волонтерам пришлось пойти на хитрость - заманивать косолапого любимыми лакомствами.

То, что попался на такой простой трюк, Степа понял, только когда за спиной щелкнул замок. Впрочем, сдаваться медведь явно был не намерен. Попытался даже покинуть импровизированный изолятор.

В городе Троицк Челябинской области он прожил больше 10 лет. Хозяина - Александра - знали многие. Степа попал к нему еще медвежонком. С тех пор Степан подрос, возмужал. А вольер оставался все тот же - два на два метра. Как собачья конура. Хозяева, конечно, обещали улучшить косолапому жилищные условия. Но Александр заключил контракт с Минобороны и пошел на передовую. И даже в зоне боевых действий про питомца не забывал.

Александр несколько раз приходил в отпуск. В январе 2025-го пропал без вести. Его судьба до сих пор неизвестна. За Степой присматривала гражданская жена, но управляться с лесным хищником женщине было тяжело как физически, так и материально. Родственники предложили усыпить животное, но Алена хотела найти Степану новый дом. На просьбу о помощи откликнулись зоозащитники.

"Первые кадры когда попали в соцсети - это было страшно видеть. В грязи два на два метра живет тотемный зверь, символ России - бурый медведь. Сегодня медведь уже в большом бассейне, который стоит у него в вольере, смывает с себя десятилетнюю грязь", - отметил Карен Даллакян, ветеринар, зоозащитник.

Теперь Степа живет с комфортом в эко-парке. Есть даже прогулочная зона. За самочувствием круглосуточно следят ветеринары. В меню теперь не просрочка и объедки, а сбалансированный рацион. А самое главное - на новом месте косолапый наконец может вздохнуть полной грудью. Полезным горным воздухом.