Венгрии предложат вместо "Дружбы" трубопровод через Хорватию

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Венгрии предложат вместо "Дружбы" использовать трубопровод, который проходит через Хорватию. Политик добавил, что предыдущее венгерское правительство это предложение не приняло.

Вместе с тем Владимир Зеленский сказал, что нефтепровод "Дружба" отремонтируют до конца апреля, но не полностью.

"Резервуары все не будут отремонтированы, это долгий процесс", - добавил Зеленский.

Евросоюз намерен стереть эпоху Виктора Орбана из памяти - узнайте подробности из репортажа "ТВ Центра".