Мировой порядок погряз в хаосе, констатировал Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с испанским премьером Педро Санчесом в Пекине, что мировой порядок "погряз в хаосе" из-за войны США и Израиля против Ирана.

Китайский лидер призвал к тесному сотрудничеству Китая и Испании для противостояния "любому возвращению к закону джунглей".

Санчес, в свою очередь, призвал Пекин сделать больше для достижения мира США и Ираном, а также Россией и Украиной.

