Путин утвердил состав ОП России по президентской квоте

Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты по президентской квоте. Указ главы государства опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Указом Путина утверждены 40 новых членов ОП. В течение 30 дней они должны сообщить о своем согласии либо несогласии войти в состав палаты. Также не позднее месяца с момента публикации общественные палаты регионов избирают из своего состава по одному представителю в состав ОП России.

В соответствии с законом об Общественной палате, президент определяет кандидатуры 40 россиян, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и предлагает им войти в состав ОП России. Кандидаты определяются по результатам консультаций с общественными объединениями, НКО и академиями наук.