Зеленский заявил о "мегасделке" с Германией

Одно из крупнейших соглашений в Европе планируют заключить Киев и Берлин. Украина и Германия разрабатывают "мегасделку" по дронам, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Как передает "УНИАН", Зеленский назвал Германию одним из важнейших партнеров Украины. Он отметил, что стороны разрабатывают фундаментальное соглашение - крупнейшее в этой сфере между европейскими государствами.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявил, что Киеву не нужны Taurus от Германии, так как у него есть собственные дальнобойные ракеты. Мерц утверждает, что сейчас Украина вооружена лучше, чем когда-либо, и не нуждается в новых вооружениях.