Актера Артура Смольянинова* приговорили к восьми годам колонии

Суд в Москве приговорил актера Артура Смольянинова* к восьми годам колонии заочно по делу о фейках про российскую армию, сообщила РБК адвокат Алена Савельева.

До этого суд заочно арестовал актера. Он обвиняется по статьям "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России". Смольянинов* был объявлен в международный розыск.

Актер покинул Россию после начала спецоперации и начал открыто критиковать действия властей страны.

*признан иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов