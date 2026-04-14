В США признали провал блокады Ормузского пролива

Блокада Ормузского пролива, объявленная ранее Вашингтоном, провалилась. Несколько судов, включая ранее пришвартованные в портах Ирана, благополучно прошли за последние дни через пролив, сообщает со ссылкой на аналитиков газета The New York Times.

Издание выражает сомнение в эффективности принятых американцами мер. Авторы отмечают: остается неясным, как Соединенные Штаты будут обеспечивать соблюдение введенных ими же запретов. Газета напоминает, что блокада, начавшаяся в понедельник днем ​​, распространяется на все морские суда, входящие в иранские порты или выходящие из них.

О начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии американский лидер Дональд Трамп заявил после провала мирных переговоров в пакистанском Исламабаде. Президент США ожидает, что эта мера ударит по нефтяному экспорту Ирана.